Париж, , 12:07 — REGNUM Во Франции лидер Республиканской партии, участвовавший в первом туре президентских выборов, Валери Пекресс просит у избирателей финансовой помощи, сообщает Le Parisien.

Валери Пекресс Valeriepecresse.fr

«Семи миллионов евро не хватает, чтобы закрыть бюджет избирательной кампании, лично у меня есть долг в размере пяти миллионов евро, поэтому сегодня утром я обращаюсь с национальным призывом к сбору пожертвований», — заявила Валери Пекресс, добавив, что ей «срочно нужна помощь, до 15 мая».

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс не достигла на выборах пятипроцентного порога, который позволяет получить финансирование на предвыборную кампанию.

Напомним, по результатам первого тура выборов во Франции, Эммануэль Макрон набирает 27,6% голосов, Марин Ле Пен — 23,41%, Жан-Люк Меланшон — 21,9%, Эрик Земмур — 7,05%, а Валери Пекресс — 4,79%.