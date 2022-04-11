Рыбинск, Ярославская область, 11 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. И.о. главы Рыбинска Дмитрий Рудаков пообещал найти вандалов, испортивших памятник Бендеру на набережной Волги в Рыбинске Ярославской области. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Vk.com/dmitrij_rudakov Испорченный вандалами памятник Бендеру в Рыбинске

«Одни созидают, другие разрушают. Вторых, к счастью, гораздо меньше. Но их деяния убивают веру в красоту. Сегодня ночью на набережной варварски изуродовали скульптуру Остапа Бендера. Вырвали ключи — как только силы хватило. Эту бы энергию на развитие, на добрые цели. Скульптуру, конечно, восстановим. И обязательно найдем вандалов — за все поступки приходится платить», — написал глава города.

Напомним, ранее, 11 марта стало известно, что неизвестные отломили «ключ от квартиры, где деньги лежат» у памятника Остапу Бендеру.