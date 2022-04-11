Москва, , 12:04 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к мировым учёным расследовать причины убийств в Буче.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В личном телеграм-канале Захарова процитировала сначала призыв Кулебы к учёным расследовать причины произошедшего в Буче.

«На протяжении многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигают ненависть, дегуманизируют украинцев, поощряют превосходство России и прокладывают путь для этих зверств. Я призываю академиков всего мира исследовать, что привело к Буче», — сказал Кулеба.

Затем Захарова привела слова процитировала Алексея Арестовича, рассказавшего, как пробудить патриотизм среди украинцев, нажав на нужные «кнопки».

"Надо вызвать тревогу сообщением, потом надо чувство вины вызвать обязательно: «Пока пацаны там в окопах, вы тут, сволочи, в Киеве жируете, вы позволяете себе по ночным клубам ходить». Или там «Вы не платите на армию». Потом нужно «нажать» на потребности безопасности. Потом нужно «сделать принадлежность к значимой группе», поощрить…» — процитировала Захарова Арестовича.

Захарова пояснила что таким образом натаскивали украинских боевиков, которые совершили преступления в Буче. И предложила Кулебе обратиться не к учёным, а к Арестовичу, чтобы тот рассказал, как на Украине создавали киборгов, воевавших с жителями.