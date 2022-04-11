Кемерово, , 12:03 — REGNUM Пенсионер из Кемерова, желая получить «компенсацию» за неэффективные медицинские препараты перевёл мошенникам около 8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Выяснилось, что несколько месяцев назад 85-летний пенсионер купил по объявлению в газете медицинский аппарат и препараты для лечения суставов. Через некоторое время ему позвонил якобы сотрудник департамента по защите прав потребителей и сообщил, что заказанное им не прошло сертификацию. Он убедил пенсионера, что ему положена «компенсация» 420 тысяч рублей, но для её получения нужно оплатить страховку и расходы на обслуживание счёта. Позже ему позвонил другой неизвестный, который рассказал, что компенсация будет составлять от 4,5 до 20 млн рублей, но нужно приобрести «возвратные сертификаты». Пенсионер пришёл в отделение банка и совершил шесть переводов на суммы от 100 до 300 тысяч рублей. Когда сотрудники банка пытались убедить, что его обманывают, мужчина ушёл в другой банк, где продолжил переводить не только свои сбережения, но и взятые в долг у знакомых деньги. После этого он попытался дозвониться «специалистам», но номера их телефонов оказались заблокированными. В общей сложности пенсионер совершил 36 переводов на 8 млн рублей.

В настоящее время, полицейские работаю над установлением личностей аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».