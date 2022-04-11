Абакан, , 12:02 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Вадима Белясника — военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в республиканском правительстве.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Вадим Белясник погиб 2 апреля, получив тяжелое ранение. По словам Коновалова, Хакасия потеряла ещё одного из своих сыновей.

«Искренне разделяем горе родителей, супруги, родных и близких. Хакасия всем сердцем сегодня с вами. Низкий поклон герою, вечная память и слава!» — подчеркнул глава республики. Он пообещал, что семье погибшего военнослужащего окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Вадим Белясник родился в селе Новомихайловка Алтайского района. Окончив школу, ушёл в армию. Сначала прошёл срочную службу, затем служил по контракту. Был младшим сержантом. 15 апреля ему исполнилось бы 25 лет. Вадим Белясник награждён Орденом Мужества посмертно.

Читайте также: Житель города Луга в Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине