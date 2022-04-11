Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Уникальную операцию с использованием российской технологии дополненной реальности провели в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре (СЗОНКЦ) имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ФМБА.

Сосудистая хирургия

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Уточняется, что хирурги СЗОНКЦ используют специальные очки дополненной реальности и задействовали такую технологию при удалении опухоли поджелудочной железы.

При этом хирург во время операции видит изображение компьютерной томографии пациента прямо на операционном поле, что позволяет ему наблюдать наслоение всей индивидуальной анатомии пациента на оперируемый орган еще до выполнения разреза.

Также указывается, что операция прошла под руководством заместителя Генерального директора по научно-образовательной работе, главного хирурга, доктора медицинских наук, профессора Виктора Кащенко.

Очки были разработаны и созданы России научной группой профессора Владимира Иванова из Института прикладной математики и механики Политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург).

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