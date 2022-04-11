Мазари-Шариф, Афганистан, 11 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Должностные лица департамента здравоохранения афганской провинции Балх предупреждают, что, если финансовая проблема наркологической больницы провинции не будет решена, этот медицинский центр будет закрыт.

Наркомания

Наджибулла Тавоно, глава департамента здравоохранения Балха, сообщил «8 Собх», что в провинции насчитывается более 80 000 наркозависимых, но агентство, спонсировавшее больницу, прекратило финансирование, и у них нет доступа к альтернативным ресурсам для содержания медучреждения.

По словам Тавоно, ранее иностранная организация финансировала пять наркологических центров в Балхе, но в марте прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем.

Глава департамента здравоохранения Балха говорит, что если донорские учреждения не окажут поддержку центрам лечения наркозависимых, то будет закрыт единственный действующий медицинский центр в этой сфере.

По словам чиновников сферы здравоохранения Балха, в прошлом каждый курс лечения наркозависимых в медицинских центрах провинции занимал от трёх до шести месяцев; Но теперь каждый курс лечения сократили до 21 дня.