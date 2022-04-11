Белгород, , 12:01 — REGNUM Школьники из приграничных районов Белгородской области смогут отправиться в летние лагеря за пределы региона, сообщил 11 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Летний лагерь © ИА REGNUM

Из соображений безопасности летние лагеря в приграничных населённых пунктах могут не открыться. Чтобы организовать оздоровительную кампания для школьников, власти сделали запросы в другие субъекты РФ.

«Дал поручение Минобру области подготовить доклад о детских лагерях, которые находятся в приграничной зоне. У нас есть предложения от регионов, которые откликнулись разместить на летний отдых белгородских детей. Сейчас главное — это окончательное решение родителей», — написал глава региона в телеграм-канале.

По данным правительства региона, на проведение детской оздоровительной кампании в 2022 году предусмотрено 423 млн рублей.