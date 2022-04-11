Белгород, 11 апреля 2022, 12:01 — REGNUM Школьники из приграничных районов Белгородской области смогут отправиться в летние лагеря за пределы региона, сообщил 11 апреля губернатор Вячеслав Гладков.
Из соображений безопасности летние лагеря в приграничных населённых пунктах могут не открыться. Чтобы организовать оздоровительную кампания для школьников, власти сделали запросы в другие субъекты РФ.
По данным правительства региона, на проведение детской оздоровительной кампании в 2022 году предусмотрено 423 млн рублей.