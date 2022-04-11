Кабул, 11 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Должностные лица ковидной больницы в афганской провинции Фарьяб заявили, что приём пациентов, больных коронавирусом, прекращён.

Mos.ru В больнице

Главврач больницы Мохаммад Заман Азами, сказал «8 Собх», что в медучреждении есть все условия, включая койко-места, лекарства и персонал, но нет кислорода и пищи для пациентов.

Азами говорит, что пациентов продолжают лечить в обычном режиме, но из-за нехватки кислорода и питания они не могут принимать новых пациентов.

По словам должностных лиц этой больницы, невыплата заработной платы сотрудникам также привела к тому, что некоторые из сотрудников покинули свои рабочие места.

Неприём пациентов с коронавирусом усилил беспокойство жителей провинции, особенно тех, кто болеет COVID-19.