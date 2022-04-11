Сеул, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 28 человек. Об этом 11 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 11 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 997 998 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 18 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 514 465 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 153 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 923 050 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 90 928 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 15 424 598.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 100 тыс. носителей SARS-CoV-2