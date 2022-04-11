Барнаул, 11 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудники следственного управления СКР России по Алтайскому краю сегодня, 11 апреля, в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей посетили бывших малолетних узников, которые в годы Великой Отечественной войны оказались в немецком плену. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.

Дети в финском концлагере

Жительница небольшого села в Крутихинском районе Давыденко Зоя Васильевна в период Великой Отечественной войны была в плену, являлась малолетним узником фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период второй мировой войны.

«Я родилась в войну, — рассказывает Зоя Васильевна. — Мама долго не говорила мне, почему в свидетельстве место моего рождения — один из городов Норвегии. Тогда о многом молчали. Уже когда я стала взрослой, узнала всю эту страшную историю. Мама жила небольшой деревне в Брянской области. Когда фашисты захватили наше село, маму отправили в северную Норвегию в концлагерь».

В 1945 году американские войска освободили узников концлагеря и Зоя Васильевна вместе с мамой вернулась на Родину. После войны семья проживала сначала на севере нашей страны, а затем переехала в Новосибирск. С 2008 года женщина проживает в небольшом селе в Крутихинском районе вместе с внуком. Зоя Васильевна поделилась со следователями теми страшными воспоминаниями, которые она запомнила на всю жизнь. В свою очередь сотрудники следственного управления пожелали ей крепкого здоровья, долголетия, вручили цветы и подарки.

Зоя Васильевна поблагодарила гостей за уделенное внимание и пожелала всем сотрудникам следственного управления доброго здоровья, созидательного труда, стойкости и оптимизма.

Офицеры Троицкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навестили бывшего несовершеннолетнего узника фашистских лагерей в годы Великой Отечественной войны Михаила Александровича Кунавича.

Он родился в 1934 году в Минске. В ночь на 22 июня 1941 года немецкие войска начали бомбить не только Киев, но и Минск, который был захвачен на седьмой день после начала войны. Вместе с семьей маленького Мишу поселили сначала в гетто, а потом вывезли в Австрию в один из концлагерей. Вдали от родины несколько лет невыносимые условия испытывали как взрослые, так и дети. После освобождения узников привезли в Алтайский край, где они и остались.

Несмотря на тяжёлое детство, Михаил Андреевич Кунавич прожил достойную жизнь: женился, воспитал двоих детей, длительное время трудился начальником дорожно-строительного управления района. Жители села уважают своего односельчанина, а офицеры Следственного комитета часто навещают и за чашкой чая слушают рассказы о тяжелом детстве ветерана, о войне и о уже мирной послевоенной жизни.

Они не могут рассказывать о событиях войны без слез на глазах и желают, чтобы никто никогда не испытал тех чувств, которые испытывали они, оказавшись на войне. И видя это, сочувствуешь им.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей утвержден в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.

В годы второй мировой войны более пяти миллионов детей стали узниками фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, разбросанных по всей оккупированной Европе. Память о пережитом варварстве навсегда врезалась в детское сердце, и всю жизнь сопровождает тех, кто поныне живет среди нас.

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