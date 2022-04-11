Красноперекопск, Крым, , 11:54 — REGNUM Учеников школы в селе Таврическом Красноперекопского района Республики Крым временно перевели на дистанционный формат — решение принято после падения обломков украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, вечером 10 апреля.

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«После происшествия мы прибыли в школу. Повреждено 15 окон. Принято решение на сегодня перевести обучение в дистанционный формат, поскольку необходимо оценить опасность для ребят, нахождение здесь небезопасно в данный момент. Мы устраним то, что возможно устранить своими руками», — приводит «Крым 24» слова директора школы Светланы Перфиловой.

Она добавила, что, вероятно, вернуться к штатному режиму работы школа сможет уже с 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти района пообещали помощь в устранении повреждений жилого дома, на который упали обломки украинского беспилотника.

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