Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Живущие в Петербурге ветераны Великой отечественной войны, в том числе блокадники, труженики тыла, бывшие узники нацистских концлагерей, дети войны и ряд других категорий граждан получат единовременные денежные выплаты в срок до 6 мая 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном 11 апреля на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Ветераны на военном параде в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, согласно тексту документа, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 000 рублей.

Ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц:

работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»;

лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

Ветераны боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года,

получат выплату в размере 7 000 рублей.

Вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

получат выплату в размере 4000 рублей.

Лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к категориям граждан, указанным в предыдущих пунктах постановления,

получат выплату в размере 3000 рублей.

«Право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется на граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации», — говорится в проекте постановления Смольного, которое будет действовать до 31 декабря 2022 года.