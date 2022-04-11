Челябинск, 11 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Челябинской области директор ещё одной фирмы избежал наказания за уклонение от неуплаты налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Chris Potter Налоги

Этот гражданин уклонился от уплаты более 18 млн рублей. Однако после возбуждения уголовного дела погасил все долги. В связи с этим его уголовное преследование прекратили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ещё одной организации аналогичным образом избежал наказания за неуплату более 16 млн рублей.