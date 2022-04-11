Уфа, 11 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Три сообщения о возможных актах незаконного вмешательства поступили в аэропорт Уфы с 4 по 10 апреля. Об этом 11 апреля сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев на оперативном совещании в центре управления республикой.

confused_me Самолет

Он сообщил, что на объектах воздушного транспорта не было зафиксировано чрезвычайных происшествий. При этом по различным причинам, которые не зависели от уфимского аэропорта, было задержано два рейса, а три рейса были отменены.

Булушев также сообщил, что с 4 по 10 апреля в аэропорт поступили три сообщения о возможных актах незаконного вмешательства. При этом сведения об угрозах не нашли своего подтверждения.

«Меры авиационной безопасности были приняты в полном объеме», — заявил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.