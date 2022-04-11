Якутск, , 12:28 — REGNUM В Якутске производство по выращиванию клубники в течение всего года намерены организовать в подразделении компании Sinet Spark. Первый урожай намерены собрать в июле, сообщил телеграм-канал организации.

Клубника Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Выращиванием клубники будут заниматься студенты под крылом филиала компании, который называется Spark Lab. В новом подразделении студенты будут проводить различные исследования, проверять гипотезы, видеть результат. Пока будущие молодые растениеводы изучают технологии выращивания клубники и конструкцию стендов, на которых её будут сажать.

Студенты будут пробовать вырастить разные сорта клубники, впоследствии будет выбран лучший сорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске круглый год выращивают помидоры и огурцы. Производство организовано по японской технологии компанией ООО «Саюри».