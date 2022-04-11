Москва, 11 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Примером цивилизованного выхода зарубежных компаний из России может служить сделка по выкупу пакета акций Росбанка, принадлежавшего французской банковской группе Société Générale компанией «Интеррос» Владимира Потанина. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Société Générale объявило о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в российском банковском секторе. Компания подписала соглашение о продаже своей доли в Росбанке, где она была мажоритарным акционером, а также страховых дочерних компаний в России. Ожидается, что сделка, которая уже прошла согласование в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, будет завершена течение нескольких недель, после чего, как заявляют в Société Générale, «группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов».

Дарья Драй ИА REGNUM Росбанк

Как подчеркивают в «Интерросе», сделка позволит сохранить устойчивость одного из крупнейших российских банков и полное выполнение Росбанком обязательств перед четырьмя миллионами его клиентов в России.

Именно за такую цивилизованную модель выхода зарубежных компаний с российского рынка, когда бизнес обретает нового российского собственника, сохраняя устойчивость, рабочие места и возможности для дальнейшего развития, неоднократно высказывался и сам глава «Интерроса» Владимир Потанин. «Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы, — отметил он. — Важнейшей целью «Интерроса» является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнёров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие».

По мнению экспертов, подобный пример передачи западными компаниями принадлежащих им активов в РФ российским партнерам дает надежду на то, что многолетние экономические связи не будут разрушены и, после стабилизации обстановки в мире, получат возможность для постепенного восстановления.