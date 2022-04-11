Курск, 11 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В рамках программы приватизации 18 мая 2022 года планируется реализовать пакет акций ОАО «Льговский хлебозавод», который составляет 19,48% от уставного капитала. Принадлежащие Курской области акции планируется продавать с начальной ценой10 154 340 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Couleur Хлеб

Всего на продажу выставлены 974 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 рублей каждая. Актив приватизируют на основании решения комитета по управлению имуществом Курской области от 25 марта 2022 года.

В активе предприятия, акции которого будут проданы, недвижимость общей площадью 4 262,2 кв. м, в том числе трёхэтажное здание хлебоцеха площадью 1822,4 кв. м 1967 года постройки, здание склада готовой продукции, склад хранения муки.

По данным ЕГРЮЛ, завод был зарегистрирован в 1996 году и прописан в городе Льгове. На предприятии трудятся порядка 50 человек. Завод выступал поставщиком продукции по госконтрактам.