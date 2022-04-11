Москва, , 11:50 — REGNUM Хотя позиции доллара в мире уже не так крепки, как прежде, признаков его фундаментального спада пока не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал выводы обозревателей Financial Times о том, что, превращая доллар в оружие, США рискуют подорвать позиции своей валюты и расколоть международную финансовую систему.

Доллар Tax Credits

«Я бы не сказал, что позиции доллара так же крепки, как прежде, — сказал Остапкович. — Но основная международная торговля (а это главный источник экономического роста) идет преимущественно в долларах, 70% долгов, которые имеют все страны, в долларах. И золотовалютные резервы тоже в долларах. У китайцев в долларах лежит больше 1 трлн долларов. Что же они, идиоты? Они выбирают доллары. Японцы кладут доллары и евро в ЗВР? Поэтому я пока какого-то фундаментального спада доллара не вижу. Проблемы будут, но это нормально. Однако надо понимать, что главная задача ФРС США не в том, чтобы распространять доллар по всем странам, а в том, чтобы поддерживать экономику США. Вот здесь никаких проблем с долларом не будет. А что будет с долларом в РФ, их особо не волнует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению обозревателей Financial Times, у государств появляется стимул к тому, чтобы обходить доллар.