Люксембург, , 11:50 — REGNUM Главы МИД стран Евросоюза обсудят 11 апреля возможность введения санкций в отношении российского нефтяного сектора. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без сомнения, мы проанализируем эту ситуацию (возможность нефтяного эмбарго против РФ)», — сказал он журналистам.

Он также добавил, что главы МИД стран ЕС «проанализируют военную ситуацию и то, как ЕС можем поддержать армию и правительство Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские власти давно борются за европейский энергетический рынок, и сейчас у них появилась возможность захватить его под вывеской «борьбы с Россией».

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