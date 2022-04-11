Львов, Украина, , 11:49 — REGNUM Группа французских жандармов прибыла во Львов. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

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«Группа французских технических и научных жандармов находится во Львове, чтобы помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений», — заявил посол Франции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами иностранных дел стран Евросоюза итоги своей поездки на Украину во время встречи с министрами стран ЕС в Люксембурге.

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