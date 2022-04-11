Цхинвал, , 11:48 — REGNUM Центризбирком Южной Осетии объявил о проведении второго тура президентских выборов, сообщили 11 апреля журналистам в ЦИК.

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«ЦИК назначает повторное голосование по выборам президента республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наиболее количество голосов избирателей», — рассказали в избиркоме.

Второй тур назначен на 24 апреля. В него прошли Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. После подсчёта 95% бюллетеней, за Бибилова проголосовали 33,5% избирателей, за Гаглоева — 36,9%.