Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Мосты Санкт-Петербурга в период навигационного сезона готовы к разводкам в любых условиях. Об этом 11 апреля заявил директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отражение Дворцового моста в Неве Дарья Драй © ИА REGNUM

«Начинается новый год, начинается навигация. <…> На мостах всё в порядке, к навигации готовы. И в ночь с 9 на 10 число официально было открытие навигации. Возможно движение судов по центральным ходам по Неве», — заявил Кочин.

К этому дню все мосты проверены сотрудниками «Мостотреста», и ни один из них опасений не вызывает. Ранее для того, чтобы убедиться в готовности переправ к новому сезону, проводились технологические разводки.

«Также мы как и всегда, уже традицией стало, проверяем мосты на разводку по сложным, грубо говоря, условиям. Это отсутствие питания на дизель-генераторах. То есть мосты готовы в любой момент разводиться», — подчеркнул глава «Мостотреста».

В ходе подготовительных работ сотрудники учреждения работали с гидроцилиндрами на мосту Александра Невского, а также привели в порядок деформационные швы, вели работу со стойками отпирания пролётов. На других мостах велась замена масла, фильтрация и заполнение баков, проверка датчиков и другие работы.

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