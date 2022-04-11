Магас, 11 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Самые низкие цены на жилье в России установлены для Ингушетии. Согласно официальной стоимости, установленной Минстроем России на второй квартал 2022 года, квадратный метр жилья в республике стоит 44 575 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый дом

В число субъектов РФ, где цены на жилье также остаются самыми низкими, вошли еще две республики Северо-Кавказского федерального округа — Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Квадратный метр в них стоит соответственно 45 713 рублей и 46 686 рублей. Самое дорогое жилье на Северном Кавказе — в Чечне, где стоимость квадратного метра составляет 51 465 рублей.

Дороже всего жилье в Дальневосточном федеральном округе — за метр квадратный здесь придется выложить от 105 тыс. рублей до 122 тыс. рублей. В Москве этот показатель составляет 275 023 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 175 939 тыс. рублей.