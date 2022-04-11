Пули-Алам, Афганистан, 11 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Несколько мясников в афганской провинции Логар закрыли свои лавки на неопределённый срок в знак протеста против снижения цен на мясо в новом прайс-листе властей провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Мохаммад Ага, мясник из Пули-Алама, административного центра провинции Логар, сообщил изданию, что цены на скот выросли, и им стало трудно покупать его.

По его словам, власти провинции, не зная цен на скот издали новый прейскурант для мясников, согласно которому килограмм говядины стоит 350 афгани, килограмм баранины — 400 афгани, килограмм телятины — 400 афгани, козье мясо стоит 400 афгани.

Мясники Логара считают новый тариф несправедливым и говорят, что не смогут продолжать свою деятельность согласно этим расценкам.

Несмотря на неоднократные звонки узнать мнение чиновников Логара по этому поводу не удалось.

Необходимо отметить, что, несмотря на снижение курса доллара по отношению к афгани, цены на продукты питания остаются неизменными, и люди жалуются на это. Они также призывают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировать цены на продукты питания.