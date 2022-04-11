Горно-Алтайск, 11 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала сезона от укусов клещей пострадали 15 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

«Зарегистрирован и первый в этом сезоне больной сибирским клещевым тифом (в селе Ябоган Усть-Канского района), который связывает заболевание с уходом за животными», — отметили в ведомстве.

В связи с этим жителям вновь напомнили о клещевой опасности, особенно для владельцев животных. Клещи к настоящему времени обнаружены в том числе в Горно-Алтайске, на кладбище.

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