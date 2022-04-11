Петропавловск-Камчатский, , 11:43 — REGNUM В рамках федеральных мер поддержки регионов в условиях санкций Камчатка получит более 100 млн рублей на строительство двух модульных отелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Оба отеля смогут принимать до 70 гостей. Они разместятся в посёлке Термальном на базе «Снежной долины» и в районе Пущинских источников в Мильковском районе

«Работа в данном направлении уже ведётся. Это пример того, насколько эффективно и быстро Камчатскому краю удалось встроиться в федеральные программы», — прокомментировал губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прошли паспортизацию пять новых туристических маршрутов, которые начнут работать уже в предстоящий летний сезон.