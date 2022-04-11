Барнаул, , 11:43 — REGNUM Благоприятные погодные условия уже позволили стартовать посевной кампании в Алтайском крае. Как сообщает 11 апреля телеграм-канал правительства региона, работы стартовали в степной части региона: сеют многолетние травы.

Посевная Yarregion.ru

Министр сельского хозяйства края Сергей Межин на оперативном совещании в Правительстве региона рассказал, что раннее весеннее боронование посевов многолетних трав начали в хозяйствах Угловского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского районов.

Посевную кампанию начали в Михайловском районе.В этом году сельхозтоваропроизводители края проведут яровой сев на площади 4 миллиона 600 тысяч гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году посевная кампания началась только в мае. По восточным и южным районам было отставание на несколько дней из-за природно-климатических условий.

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