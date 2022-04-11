Москва, , 11:42 — REGNUM Появившийся на главной странице портала «Госуслуг» в ноябре 2021 года Робот Макс до настоящего времени эволюционировал от виджета до цифрового ассистента. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

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Уточняется, что задачей робота является понимание того, что ищет пользователь и проактивное предложение нужной услуги, так как на портале несколько тысяч страниц и 690 услуг. При этом он способен понимать «разговорную» речь и предлагать ту информацию, о которой ему говорит человек.

Также указывается, что на данный момент разработчики Макса отмечают высокий уровень удовлетворенности пользователей услугами ассистента. Команда ведет постоянный мониторинг журналов поведения и видит много позитивных сценариев при решении роботом задач пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об окончании разработки и успешном проведении тестирования альфа‑ и бета-версий цифрового продукта REPEAT — импортонезависимой платформы модельно-ориентированной среды проектирования и математического моделирования, объявила команда проекта REPEAT АО «ИТЦ «ДЖЭТ» (дочерняя организация АО «Русатом Сервис»).