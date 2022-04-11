Сеул, , 11:43 — REGNUM Третье тело, обнаруженное в ходе поисково-спасательной операции шести граждан Южной Кореи, пропавших без вести в водах к западу от Тайваня, было идентифицировано как один из пропавших членов экипажа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, останки пропавшего без вести члена экипажа судна Kyoto 1 были обнаружены в водах к юго-востоку от архипелага Пэнху (Тайвань) 9 апреля около 13:00 по местному времени. Тело было перевезено в ближайшую больницу на Тайване.

Напомним, что 7 апреля морские власти Тайваня получили сигнал бедствия с корабля Kyoto 1, после чего уведомили правительство Южной Кореи об инциденте. Известно, что на борту судна находились шесть граждан Южной Кореи.

Kyoto 1 буксировал грузовое судно Kyoto 2 из южнокорейского порта Пусан в порт Батам в Индонезии.

8 апреля в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух южнокорейских моряков. Власти Тайваня и представители береговой охраны Южной Кореи продолжают поиск трех пропавших без вести членов экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Тайваня пропал южнокорейский буксир