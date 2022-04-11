Сеул, 11 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Третье тело, обнаруженное в ходе поисково-спасательной операции шести граждан Южной Кореи, пропавших без вести в водах к западу от Тайваня, было идентифицировано как один из пропавших членов экипажа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, останки пропавшего без вести члена экипажа судна Kyoto 1 были обнаружены в водах к юго-востоку от архипелага Пэнху (Тайвань) 9 апреля около 13:00 по местному времени. Тело было перевезено в ближайшую больницу на Тайване.

Напомним, что 7 апреля морские власти Тайваня получили сигнал бедствия с корабля Kyoto 1, после чего уведомили правительство Южной Кореи об инциденте. Известно, что на борту судна находились шесть граждан Южной Кореи.

Kyoto 1 буксировал грузовое судно Kyoto 2 из южнокорейского порта Пусан в порт Батам в Индонезии.

8 апреля в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух южнокорейских моряков. Власти Тайваня и представители береговой охраны Южной Кореи продолжают поиск трех пропавших без вести членов экипажа.