Воронеж, , 11:42 — REGNUM Две лаборатории по производству синтетических наркотиков закрыли сотрудники УФСБ России по Воронежской области в Семилукском и в Каширском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 11 апреля.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, обе лаборатории были выявлены в рамках отработки оперативной информации. Были задержаны предполагаемые организаторы — двое граждан России.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов сотрудникиУФСБ изъяли лабораторное оборудование для производства наркотических средств, синтетическое наркотическое средство общей массой 15 кг, более 4 кг суспензий наркотических средств, а также около полутора тонн химических реактивов.

«В отношении задержанных граждан РФ следственным отделом Управления возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»)», — уточнила представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

Оба фигуранта дела на данный момент арестованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани была задержана семейная пара — супругов подозревают в организации нарколаборатории в гараже.