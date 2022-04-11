Благовещенск, , 11:45 — REGNUM На благоустройство, строительство водозаборов и очистных сооружений Амурская область получит деньги из федерального бюджета. Дополнительно будут рассмотрены заявки региона на финансирование строительства домов по программе «Сейсмика» в Тынде и возведение дорог в одном из микрорайонов Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе правительства Приамурья.

Деньги Anton Starikov

Читайте также: Приамурью дадут 3,2 млрд рублей на досрочное расселение из аварийного жилья

Выделение средств обсуждалось на встрече заместителя председателя правительства области Павла Матюхина и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрия Гордеева.

«Все взятые на себя обязательства в 2021 году мы выполнили на 100%, несмотря на пандемию, паводок и его последствия. В этом году темпы не снижаем. Минстрой России оказывает значительную финансовую помощь региону», — отметил Павел Матюхин.

Он подчеркнул, что за три года на расселение из ветхих домов регион получил 8,3 миллиарда рублей. В 2022 году Приамурье получит 1,8 млрд рублей на завершение берегоукрепления и реконструкцию набережной реки Амур, первый транш в 768 млн рублей уже перечислен. Всего области перечислят от Минстроя России более 4,2 миллиарда рублей на все региональные стройки, в том числе на три водозабора в разных районах области, очистные сооружения в Благовещенске и Ивановке, благоустройство 11 общественных и 18 дворовых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о выделении Амурской области дополнительно 3,2 млрд рублей на расселение из аварийных домов было принято в октябре 2021 года.