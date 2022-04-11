Правозащитники раскритиковали двойные стандарты ЕС по отношению к беженцам
Вашингтон, 11 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Сотрудник международной организации Human Rights Watch назвал обращение властей Греции с афганскими беженцами жестоким и дискриминационным, заявив, что двойные стандарты являются насмешкой над европейскими ценностями.
По сообщению регионального отделения информационного агентства «Tasnim», Билл Ферлик, высокопоставленный сотрудник Human Rights Watch, заявил о дискриминационном отношении Греции к афганским беженцам: «Греция приветствует украинцев как «настоящих беженцев» и притесняет афганцев, спасающихся от подобного насилия, выдворяя их».
«Это двойной стандарт поведения, высмеивающий европейские ценности равенства, верховенства права и достоинства», — добавил он.
Сотни афганских демонстрантов протестовали против депортации беженцев из Греции в Турцию, призывая положить конец депортации и насилию в отношении них. В связи с украинским кризисом и наплывом украинских беженцев усилилось давление на афганских беженцев в Греции, Турции и Восточной Европе.
В недавнем отчёте Human Rights Watch говорится, что греческая полиция задерживает лиц, ищущих убежища, на греко-турецкой границе на реке Оросм, часто отбирает у них одежду, деньги, телефоны и другие вещи, а затем люди в масках заставляют садиться в небольшие лодки, вывозят на середину реки Орос, выталкивают в холодную воду и заставляют возвращаться в Турцию.
По словам просителей убежища, тысячи афганских беженцев, прибывших в Грецию через Турцию в настоящее время застряли в разных частях страны.
Как сообщает BBC, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ранее упомянул о бесчеловечном обращении греческих пограничников с афганскими беженцами, заявив, что 12 из 22 депортированных греческими пограничниками беженцев были раздеты и разуты, и умерли от холода.
Афганские беженцы в Греции говорят, что помимо официальной враждебной политики они также сталкиваются с националистическими экстремистскими группировками, которые время от времени нападают на них.
Еще один пример лицемерия и двойных стандартов Запада: ООН с декабря 2021 года билась, выпрашивая у доноров 4,4 млрд долларов на гуманитарную помощь Афганистану. В марте удалось собрать только 2,4 млрд. При этом для Украины моментально собрали 10 млрд.