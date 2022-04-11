Вашингтон, 11 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Сотрудник международной организации Human Rights Watch назвал обращение властей Греции с афганскими беженцами жестоким и дискриминационным, заявив, что двойные стандарты являются насмешкой над европейскими ценностями.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Tasnim», Билл Ферлик, высокопоставленный сотрудник Human Rights Watch, заявил о дискриминационном отношении Греции к афганским беженцам: «Греция приветствует украинцев как «настоящих беженцев» и притесняет афганцев, спасающихся от подобного насилия, выдворяя их».

«Это двойной стандарт поведения, высмеивающий европейские ценности равенства, верховенства права и достоинства», — добавил он.

Сотни афганских демонстрантов протестовали против депортации беженцев из Греции в Турцию, призывая положить конец депортации и насилию в отношении них. В связи с украинским кризисом и наплывом украинских беженцев усилилось давление на афганских беженцев в Греции, Турции и Восточной Европе.

В недавнем отчёте Human Rights Watch говорится, что греческая полиция задерживает лиц, ищущих убежища, на греко-турецкой границе на реке Оросм, часто отбирает у них одежду, деньги, телефоны и другие вещи, а затем люди в масках заставляют садиться в небольшие лодки, вывозят на середину реки Орос, выталкивают в холодную воду и заставляют возвращаться в Турцию.

По словам просителей убежища, тысячи афганских беженцев, прибывших в Грецию через Турцию в настоящее время застряли в разных частях страны.

Как сообщает BBC, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ранее упомянул о бесчеловечном обращении греческих пограничников с афганскими беженцами, заявив, что 12 из 22 депортированных греческими пограничниками беженцев были раздеты и разуты, и умерли от холода.

Афганские беженцы в Греции говорят, что помимо официальной враждебной политики они также сталкиваются с националистическими экстремистскими группировками, которые время от времени нападают на них.

Еще один пример лицемерия и двойных стандартов Запада: ООН с декабря 2021 года билась, выпрашивая у доноров 4,4 млрд долларов на гуманитарную помощь Афганистану. В марте удалось собрать только 2,4 млрд. При этом для Украины моментально собрали 10 млрд.