Люксембург, , 11:40 — REGNUM В Евросоюзе не ждут многого от встречи президента РФ Владимира Путина в Москве с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Соответствующее заявление по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге сделал испанским СМИ министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

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«Я не ожидаю многого от этой поездки», — сказал Альбарес.

При этом он подчеркнул, что «всё, что связано с наведением мостов и возможностью диалога, <…> почему бы и нет?».