Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Основатель Amazon Джефф Безос дал совет предпринимателю Илону Маску. Об этом 11 апреля пишет TMZ.

Илон Маск Michelle Andonian

Безос отреагировал на опрос Маска в Twitter, в котором тот спрашивал пользователей, сделать ли из здания компании приют для бездомных. Основатель Amazon предложил использовать для благотворительности лишь часть пространства офиса Twitter. По его словам, подобное решение «отлично сработало» и «облегчило работу сотрудников, которые хотят стать волонтёрами» на примере его компании — Безос отдал часть здания Amazon в Сиэтле (США) под нужды бездомных.

Ранее Илон Маск принял решение не входить в совет директоров Twitter. Об этом сообщил директор компании Параг Агравал.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск принял решение не входить в совет директоров компании Twitter