София, 11 апреля 2022, 11:39 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев отправляется 11 апреля в Португалию с государственным визитом. Об этом 11 апреля сообщает софийская газета «24 часа».
Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в этой стране Радев проведет переговоры со своим португальским коллегой Марсело Ребелло де Соуза и премьер-министром Португалии Антониу Коштой.
Кроме того, запланирована встреча болгарского лидера с депутатами португальского парламента.
Предполагается, что в ходе визита Р. Радев затронет вопрос о выделении руководством Евросоюза дополнительных средств на содержание украинских беженцев в Болгарии и обсудит проблемы энергетической безопасности ЕС.