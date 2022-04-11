София, 11 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев отправляется 11 апреля в Португалию с государственным визитом. Об этом 11 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Rumenradev.org Румен Радев

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в этой стране Радев проведет переговоры со своим португальским коллегой Марсело Ребелло де Соуза и премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Кроме того, запланирована встреча болгарского лидера с депутатами португальского парламента.

Предполагается, что в ходе визита Р. Радев затронет вопрос о выделении руководством Евросоюза дополнительных средств на содержание украинских беженцев в Болгарии и обсудит проблемы энергетической безопасности ЕС.