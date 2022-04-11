Стокгольм, 11 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок. Об этом 11 апреля говорится в сообщении компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки в Россию. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что отправит российских сотрудников в оплачиваемый отпуск.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что шведский IT-гигант Ericsson якобы платил взятки боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы террористы не мешали компании вести бизнес в Ираке.