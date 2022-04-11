Париж, , 11:37 — REGNUM Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен представили основные экономические предложения своих избирательных кампаний, передает BFM TV.

Макрон vs Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

В случае переизбрания Эммануэль Макрон, занявший первое место в первом туре выборов во Франции, обещает снизить налоги на 15 млрд евро: 8 млрд евро для домохозяйств и 7 млрд евро для бизнеса.

Программа Эммануэля Макрона также предусматривает утроение премии, которую работодатели выплачивают своим работникам. Это может быть от 3000 до 6000 евро без учета налогов и взносов. Кроме того, компании, которые выплачивают дивиденды, будут обязаны делиться прибылью с сотрудниками посредством выплаты «бонуса Макрона».Что касается самозанятых, то они выиграют от снижения налогов до 550 евро в год. Наконец, для компаний Эммануэль Макрон предлагает отменить взнос на добавленную стоимость.

Программа Эммануэля Макрона предусматривает 50 млрд евро расходов, которые будут финансироваться за счет пенсионной реформы, цифровизации и сокращения текущих расходов.

В своей программе Марин Ле Пен обещает возвращать французам от 150 до 200 евро в месяц. Для этого планируется снизить НДС с 20 до 5,5% на энергоносители. Мера, которая обойдется правительству в 12 млрд евро.

Столкнувшись с инфляцией, Марин Ле Пен также хочет отменить повышение налога на топливо и ввести нулевую ставку НДС на корзину из 100 предметов первой необходимости. Среди других предложений Марин Ле Пен в отношении покупательной способности домохозяйств — отмена подоходного налога для молодых людей в возрасте до 30 лет.

Что касается бизнеса, Марин Ле Пен обещает снизить налог на имущество для компаний. Предприятия, созданные предпринимателями моложе 30 лет, также будут освобождены от корпоративного налога на 5 лет. Наконец, будут отменены налоги на передачу семейного бизнеса.

Со стороны Марин Ле Пен запланированы расходы в размере 68 млрд евро, которые будут финансироваться за счет сокращения социальных пособий, связанных с миграцией, дополнительных доходов благодаря борьбе с налоговым и социальным мошенничеством, экономии на текущих расходах государства.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проходят во второй тур выборов главы государства.

Подробнее в материале: Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента во Франции