Люксембург, , 11:37 — REGNUM В Евросоюзе намерены проанализировать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении РФ. Об этом по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявил испанским СМИ министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Без сомнения, мы проанализируем эту ситуацию», — сказал Альбарес.

Он также пообещал провести анализ военной ситуации и того, «как мы можем поддержать армию и правительство Украины, чтобы и дальше существовала свободная Украина».

Также Альбарес напомнил о необходимости «не дестабилизировать отдельные страны, энергетическая структура которых традиционно была тесно связана с Россией».