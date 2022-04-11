Абакан, , 11:35 — REGNUM Республика Хакасия 11 апреля отправит с транспортным бортом гуманитарную помощь гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Гуманитарная помощь Defenseimagery.mil

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На транспортный борт погрузили муку и тушёнку. В следующий самолёт погрузят продовольственные и непродовольственные товары. Общий вес груза — более 50 тонн.

Пункты для сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса работают в каждом районе Хакасии. Отправка груза организована совместно с Минобороны РФ, предоставившим для этих целей два борта военно-транспортной авиации.

Кроме того, Хакасия готова принять беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Определены места для их временного размещения. На сегодняшний день в республику прибыло семь человек, они разместились у родственников. Власти региона оказывают прибывшим необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают и в других регионах России.

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