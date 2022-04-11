Донецк, 11 апреля 2022, 11:34 — REGNUM Кировский район Донецка попал под обстрел украинской установки «Град». Об этом 11 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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В 9:45 с украинских позиций в населённом пункте Георгиевка нанесён удар по Кировскому району Донецка. Было выпущено десять ракет из установки БМ-21 «Град».
Также до Петровскому района Донецка в 10:30 совершён артиллерийский обстрел. Из Красногоровки выпустили восемь снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую.