Оренбург, 11 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Законодательное собрание Оренбургской области 14 апреля соберется на внеочередном заседании. Первым вопросом повести указан вопрос о досрочном сложении полномочий одним из депутатов. Информация об этом опубликована на портале регионального парламента.

Kafo056 Зал заседаний Законодательного Собрания Оренбургской области

Примечательно, что в распоряжении о созыве внеочередного заседания не указаны имя, фамилия депутата и фракция, к которой он относится. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Оксана Набатчикова отметила, что не известно о каком конкретно депутате идет речь. Об этом же проинформировал и руководитель фракции ЛДПР Максим Щепинов. Он предположил, что речь идет о Светлане Быковой («Единая Россия»). Она переехала в другой регион.

Напомним, в сентябре 2021 года в регионе прошли выборы в Заксобрание. Стоит отметить, Светлана Быкова входила в тройку лидеров по партспискам в Госдуму, но отказалась от мандата. В результате депутатом стал экс-мэр Владимир Ильиных.