Калуга, 11 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Калуге в помещении музея Усадьбы Золотаревых открылась фотовыставка, посвященная 300-летию со дня образования прокуратуры России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Genproc.gov.ru Флаг прокуратуры России

Выставка рассказывает о прошлом и настоящем прокуратуры России и Калужской области. Её концепция разработана Калужским объединенным музеем-заповедником совместно с Государственным архивом Калужской области. В церемонии открытия фотовыставки приняли участие ветераны прокуратуры, работники аппарата надзорного органа, районных и городских прокуратур, сотрудники государственного архива области, представители общественности.

Выставка, посвященная 300-летнему юбилею российской прокуратуры, продолжит свою работу в Калуге до 1 июня.