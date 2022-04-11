Казань, , 11:49 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Убийства

На лестничной площадке дома по улице Фучика города Казани утром 9 апреля было обнаружено тело 39-летней женщины с семью ножевыми ранениями. Около дома обнаружили тело ее 52-летнего мужа.

Предположительно, мужчина на почве личных неприязненных отношений расправился с женой, которая намеревалась разорвать с ним отношения, а затем свел счеты с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений были обнаружены в одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района Татарии 23 января. Позже в автомобиле на стоянке в Елабужском районе республики нашли тело 25-летнего супруга одной из погибших.

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