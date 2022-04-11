Москва, 11 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. ВВП Украины в 2022 году при условии, что война будет продолжаться еще несколько месяцев, снизится на 45,1%. Такой прогноз даётся в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению экспертов ВБ, масштабы сокращения ВВП зависят от длительности и интенсивности войны. В зависимости от длительности войны доля населения Украины, которая окажется за нынешней чертой прожиточного минимума, может достичь 70% в 2022 году.

Согласно прогнозу ВБ, в странах Европы и Центральной Азии в 2022 году объем производства сократится на 4,1%, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией коронавируса.

Как сообщает ИА REGNUM, сокращение ВВП России в 2022 году Всемирный банк прогнозирует на уровне 11,2%.

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