Кострома, 11 апреля 2022, 11:30 — REGNUM В Костромской области вновь образовали комсомольскую организацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения КПРФ.
В субботу, 9 апреля открытым голосованием в Костроме выбрали Комитет областного отделения Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ), в него вошли девять человек. Главой, или первым секретарём органа стал Илья Смирнов.
В дальнейшем отделения ЛКСМ планируют организовать в Волгореченске, Кологриве и Шарье.
Справка: Костромская областная комсомольская организация была основана 1 октября 1919 года и ликвидирована в 1991 году вместе с другими отделениями ВЛКСМ. В ней состояли 118 тысяч костромичей.