Кострома, 11 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Костромской области вновь образовали комсомольскую организацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения КПРФ.

Члены КПРФ с новобранцами

В субботу, 9 апреля открытым голосованием в Костроме выбрали Комитет областного отделения Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ), в него вошли девять человек. Главой, или первым секретарём органа, стал 31-летний костромич, выпускник КГТУ по специальностям «физмат» и «менеджмент» Илья Смирнов.

«Потребность в воссоздании комсомольской организации в нашей области возникла уже давно. В партию приходит много молодых людей и все готовы к активной работе», — говорится в сообщении партии.

В дальнейшем отделения ЛКСМ планируют организовать в Волгореченске, Кологриве, Костроме, Шарье, Кадые и Чухломе.