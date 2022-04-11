Лос-Анджелес, США, 11 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы рассказали о «масштабном» четвёртом сезоне шоу. Об этом 11 апреля пишет Deadline.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

По словам братьев Даффер, события нового сезона разворачиваются сразу в нескольких локациях, что делает его «уникальным» по сравнению с предыдущими. «Семья Джойс Байерс уехала в конце 3-го сезона. Они находятся в Калифорнии. Мы всегда хотели иметь эстетику пригорода в стиле «Инопланетянина», что наконец-то удалось сделать в этом году в пустыне. А еще у нас есть Хоппер в России и, конечно же, у нас осталась группа в Хокинсе», — объяснили создатели сериала. Они также добавили, что из-за масштаба продолжения проекта они в шутку называют его «своим сезоном «Игры престолов».

ИА REGNUM напоминает, что продолжение шоу «Очень странные дела» будет разделено на две части. Первая половина четвёртого сезона выйдет 27 мая 2022 года, а вторая — 1 июля.